Dans un univers où règnent la violence et l'argent, les sept Magnobankiers contrôlent toute la galaxie, exterminant parfois jusqu'à des populations entières afin de conserver leurs privilèges. Lorsque le célèbre assassin Xar-Cero s'oppose à ces tyrans, il voit sa mémoire effacée et une vie qui n'est pas la sienne lui être imposée. C'est grâce à la tortue d'or et à ses pouvoirs mystiques qu'il peut enfin recouvrer ses souvenirs et accomplir sa vengeance contre l'empire des Magnobankiers. Dans cette grande aventure de space-opera en deux volumes, Jodorowsky raconte une quête intime et personnelle à travers le temps, l'espace et son imagination sans limite !