#Roman jeunesse

La soirée pyjama

Ana Punset, Diana Vicedo, Claire Trévise

Je viens de recevoir une nouvelle fabuleuse... Lucas, mon cousin préféré déménage à Licornia ! Ici, la pizza vole, la peinture est magique et les licornes organisent des carnavals surprises. Pour souhaiter la bienvenue à Lucas, Pauline, Sarah et moi avons organisé une soirée pyjama et avons même convié nos camarades de classe. Mais mes parents ont posé une condition : pendant la fête, nous ne pouvons pas sortir de maison. Saurons-nous obéir ?

Par Ana Punset, Diana Vicedo, Claire Trévise
Chez Larousse

Auteur

Ana Punset, Diana Vicedo, Claire Trévise

Editeur

Larousse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

La soirée pyjama

Ana Punset, Diana Vicedo trad. Claire Trévise

Paru le 27/08/2025

128 pages

Larousse

9,99 €

Scannez le code barre 9782036079922
9782036079922
© Notice établie par ORB
