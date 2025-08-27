La soirée pyjama

Je viens de recevoir une nouvelle fabuleuse... Lucas, mon cousin préféré déménage à Licornia ! Ici, la pizza vole, la peinture est magique et les licornes organisent des carnavals surprises. Pour souhaiter la bienvenue à Lucas, Pauline, Sarah et moi avons organisé une soirée pyjama et avons même convié nos camarades de classe. Mais mes parents ont posé une condition : pendant la fête, nous ne pouvons pas sortir de maison. Saurons-nous obéir ?