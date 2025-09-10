Inscription
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
#Essais

Droit des personnes

Bernard Teyssié

Un manuel de référence, proposant une analyse complète de la matière Les personnes sont au coeur du droit. Les personnes physiques, tout d'abord. A la personnalité qui leur est reconnue s'attache un cortège de prérogatives garantes du respect de leur intégrité, de leur vie privée, de leur pensée... Nom, domicile, actes de l'état civil contribuent à donner force à l'impératif d'identification de la personne. Identifer toutefois ne suffit pas. Il faut aussi protéger, non seulement contre toute atteinte illicite à l'intégrité de la personne, mais aussi contre les faiblesses que peuvent induire l'âge, la maladie... Les règles qui gouvernent la constitution, le fonctionnement et la dissolution des personnes morales sont également étudiées. 1/ Des focus sur les points clés sous forme d'encadrés facilement repérables. 2/ De nombreuses bibliographies pour approfondir facilement ses connaissances.

Par Bernard Teyssié
Chez LexisNexis

|

Auteur

Bernard Teyssié

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit des personnes

Commenter ce livre

 

Droit des personnes

Bernard Teyssié

Paru le 10/09/2025

1000 pages

LexisNexis

40,00 €

9782711043231
© Notice établie par ORB
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
