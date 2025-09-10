Le paradoxe du tapis roulant

En un temps record, l'intelligence artificielle rédige, synthétise, et crée avec une pertinence stupéfiante. Pourtant, l'IA générative ne nous rend pas créatifs, mais prédictifs. En brassant des données sur un mode probabiliste, elle donne l'illusion d'explorer de nouvelles idées alors que nos productions s'homogénéisent. Comme un tapis roulant, en accélérant notre pensée, l'IA nous conduit tous dans la même direction... Cette perspective d'une standardisation de la pensée n'est toutefois pas une fatalité. Vaincre notre paresse intellectuelle n'implique pas de tourner le dos à l'IA, mais de la réinvestir autrement. De lui redonner une place qui ne soit pas celle d'un substitut, mais d'un catalyseur. De faire du tapis roulant un tapis de course. Ce livre explore cette possibilité. Il interroge, dans les usages que nous avons au quotidien de l'IA générative, notre rapport à l'effort, à la pensée, à la créativité. Il met en lumière les risques, mais aussi les promesses de cette technologie. Nous laisserons-nous entraîner ? Ou mobiliserons-nous l'IA pour affûter notre pensée ?