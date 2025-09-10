Simone Signoret, histoire d'un amour

"J'AI TOUJOURS ASSOCIE L'AMOUR A L A LUMIERE. QUELQUE CHOSE DE DOUX MAIS D'AVEUGLANT. ET PUIS J'AI COMPRIS. J'AI COMPRIS QU'IL M'AVAIT TRAHIE. PAS PAR MECHANCETE, CAR IL N'EST PAS PERVERS ; PAS PAR MALVEILLANCE, CAR IL N'A RIEN D'UN INTRIGANT. JUSTE PARCE QU'IL EST AINSI : U N HOMME QUI PLAIT ET VIT DE PLAIRE". Dans cette biographie proche d'un journal intime romancé, Nicolas d'Estienne d'Orves laisse la parole à Simone Signoret pour raconter sa passion avec Yves Montand. Plus grande star du cinéma d'après guerre, rare Française à avoir obtenu un Oscar et intellectuelle engagée, l'actrice de Casque d'Or se dévoile à travers ce récit incisif et s'apprête à inspirer une nouvelle génération. Parce que, aujourd'hui une femme qui s'exprime n'est plus forcément considérée comme hargneuse, il est passionnant de redécouvrir cette idole à la lumière de notre époque.