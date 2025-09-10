Mieux comprendre les cancers

En 2024, 450 000 personnes ont directement été touchées par le cancer en France. Face à cette maladie qui suscite inquiétudes et interrogations, le professeur Fabien Calvo livre près de cinquante années d'expérience et de découvertes qui ont transformé l'approche du cancer. Comment prévenir et dépister efficacement les cancers ? Pourquoi certains sont-ils plus agressifs que d'autres ? La chimiothérapie reste-t-elle efficace face aux nouvelles thérapies ? Quel rôle insoupçonné joue notre microbiote ? A travers des questions essentielles posées par les patients, leurs proches et le grand public, l'auteur dévoile les avancées majeures de la cancérologie moderne : immunothérapie, thérapies ciblées guidées par la biologie, médecine adaptée aux multiples caractéristiques de l'individu concerné. Au-delà des progrès scientifiques, ce livre révèle comment la recherche permet de décrypter les mécanismes intimes du cancer pour mieux le prévenir, le diagnostiquer et le traiter. Le professeur Calvo montre également l'importance cruciale de l'écoute et du dialogue dans la relation médecin-patient, où les décisions partagées transforment le parcours de soins. Un ouvrage essentiel et rassurant qui apporte des réponses claires à tous ceux qui veulent comprendre cette maladie complexe.