Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mieux comprendre les cancers

Fabien Calvo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 2024, 450 000 personnes ont directement été touchées par le cancer en France. Face à cette maladie qui suscite inquiétudes et interrogations, le professeur Fabien Calvo livre près de cinquante années d'expérience et de découvertes qui ont transformé l'approche du cancer. Comment prévenir et dépister efficacement les cancers ? Pourquoi certains sont-ils plus agressifs que d'autres ? La chimiothérapie reste-t-elle efficace face aux nouvelles thérapies ? Quel rôle insoupçonné joue notre microbiote ? A travers des questions essentielles posées par les patients, leurs proches et le grand public, l'auteur dévoile les avancées majeures de la cancérologie moderne : immunothérapie, thérapies ciblées guidées par la biologie, médecine adaptée aux multiples caractéristiques de l'individu concerné. Au-delà des progrès scientifiques, ce livre révèle comment la recherche permet de décrypter les mécanismes intimes du cancer pour mieux le prévenir, le diagnostiquer et le traiter. Le professeur Calvo montre également l'importance cruciale de l'écoute et du dialogue dans la relation médecin-patient, où les décisions partagées transforment le parcours de soins. Un ouvrage essentiel et rassurant qui apporte des réponses claires à tous ceux qui veulent comprendre cette maladie complexe.

Par Fabien Calvo
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Fabien Calvo

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Cancer

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mieux comprendre les cancers par Fabien Calvo

Commenter ce livre

 

Mieux comprendre les cancers

Fabien Calvo

Paru le 10/09/2025

284 pages

Calmann-Lévy

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702186695
9782702186695
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.