365 recettes pour tous les jours

365 recettes de saison pour toute l'année lues en un coup d'oeil et réussies à tous les coups 1) Des recettes qui mettent à l'honneur les produits de saison 2) Liste de courses réduite avec 2 à 6 ingrédients par recette, présentés visuellement 3) Des recettes pour les jours de semaine avec un temps de préparation réduit, il n'y a plus qu'à (laisser) cuire ! 4) Des recettes conviviales pour les week-ends 4) Des recettes expliquées en quelques lignes, simples et précises 5) Une belle photo de chaque plat, explicite et gourmande 6) Un livre-objet pratique à mettre dans sa cuisine pour être inspiré. e chaque jour de l'année SUPER BON, SUPER RAPIDE, SANS VAISSELLE (ou presque)