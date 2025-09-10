Les Caprices de la brume

L'AUTRICE AUX 5 MILLIONS DE LECTRICES Septembre 2022. Romane Sabatier, vingt-quatre ans, cavalière émérite, quitte précipitamment sa vie dans le Montana, où elle travaillait dans un ranch, pour rentrer en France après l'accident inexpliqué dont a été victime son oncle Edgard. Elle retrouve avec émotion les terres mystérieuses d'Auvergne, le manoir dans lequel elle a grandi et le haras familial. Mais, très vite, des phénomènes étranges commencent à se produire autour de Romane. La jeune femme est sujette à des visions terrifiantes tandis qu'une présence menaçante semble rôder autour du haras. Soutenue par Mathis, un jeune médecin rationnel mais compréhensif, et guidée par sa connexion mystique avec Phénix, un cheval rescapé de l'accident qui a laissé son oncle dans le coma, elle se lance dans une quête de vérité périlleuse où chaque révélation pourrait bouleverser son existence. Et si les réponses qu'elle cherche se trouvaient dans le passé familial ?