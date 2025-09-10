Inscription
#Imaginaire

L'affaire Helena Varance

Jean-Christophe Tixier

Fille de juge, Helena Varance, 21 ans, milite activement avec les Partisans d'une Justice Equitable. Mais quand elle apprend que Richard Clarke, pédophile, va être libéré à la faveur de trois millions de clics et qu'elle doit le protéger de lyncheurs ou de parents de victimes, ses principes volent en éclats. Son douloureux passé, qu'elle croyait enfoui à jamais, resurgit... Les valeurs auxquelles elle croit feront-elles rempart contre son dégoût envers Clarke, et la crainte qu'il recommence... ? Entendra-t-elle les plaintes des proches de victimes ?

Par Jean-Christophe Tixier
Chez Rageot

|

Auteur

Jean-Christophe Tixier

Editeur

Rageot

Genre

Suspense

L'affaire Helena Varance

Jean-Christophe Tixier

Paru le 10/09/2025

256 pages

Rageot

8,50 €

9782700287424
