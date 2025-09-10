L'affaire Helena Varance

Fille de juge, Helena Varance, 21 ans, milite activement avec les Partisans d'une Justice Equitable. Mais quand elle apprend que Richard Clarke, pédophile, va être libéré à la faveur de trois millions de clics et qu'elle doit le protéger de lyncheurs ou de parents de victimes, ses principes volent en éclats. Son douloureux passé, qu'elle croyait enfoui à jamais, resurgit... Les valeurs auxquelles elle croit feront-elles rempart contre son dégoût envers Clarke, et la crainte qu'il recommence... ? Entendra-t-elle les plaintes des proches de victimes ?