Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Bande dessinée jeunesse

En secret

Anaïs Goacolou, Mercedes Ron

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Taylor et Thiago sont de aylor retour dans la vie de Kamila. Mais ce ne sont plus de simples amis. Thiago et ses yeux verts lui coupent le souffle. Taylor et ses yeux bleus ne la déçoivent jamais. Les frères Di Bianco ont grandi, tout comme les sentiments que Kamila éprouve à leur égard. Lorsque sa famille se déchire, que ses amis lui tournent le dos et que son avenir prometteur est menacé, Kamila a plus que jamais besoin d'eux. De tous les deux. La vie de rêve que menait Kamila vire encore plus au cauchemar quand son ex-petit ami semble prêt à tout pour se venger. Harcèlement, trahisons, vérités cachées : de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas... déjà franchi.

Par Anaïs Goacolou, Mercedes Ron
Chez Hachette

|

Auteur

Anaïs Goacolou, Mercedes Ron

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur En secret par Anaïs Goacolou, Mercedes Ron

Commenter ce livre

 

En secret

Mercedes Ron trad. Anaïs Goacolou

Paru le 27/08/2025

324 pages

Hachette

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017294641
9782017294641
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.