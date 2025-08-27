Taylor et Thiago sont de aylor retour dans la vie de Kamila. Mais ce ne sont plus de simples amis. Thiago et ses yeux verts lui coupent le souffle. Taylor et ses yeux bleus ne la déçoivent jamais. Les frères Di Bianco ont grandi, tout comme les sentiments que Kamila éprouve à leur égard. Lorsque sa famille se déchire, que ses amis lui tournent le dos et que son avenir prometteur est menacé, Kamila a plus que jamais besoin d'eux. De tous les deux. La vie de rêve que menait Kamila vire encore plus au cauchemar quand son ex-petit ami semble prêt à tout pour se venger. Harcèlement, trahisons, vérités cachées : de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas... déjà franchi.