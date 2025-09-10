Copie conforme

Vous avez un t-shirt parfaitement coupé, un jean fétiche ou une jupe confortable dont vous rêvez d'avoir plusieurs versions ? Grâce à cette méthode claire et structurée, apprenez à reproduire fidèlement vos vêtements préférés, à partir de votre garde-robe. Conçu pour les personnes ayant déjà des bases en couture, ce livre propose une méthode en 4 étapes, enrichie de nombreuses photos, schémas et cas pratiques : - analyser le vêtement à reproduire ; - construire son patron sur mesure (trois méthodes possibles) ; - ajuster et affiner le patron ; - coudre une nouvelle version, personnalisée selon vos envies. Chaque projet devient une opportunité de comprendre, d'adapter et même d'améliorer vos vêtements existants : simplification, finitions adaptées, confort optimisé... Ce livre est l'outil pour aller plus loin en couture - et faire de vos pièces fétiches les bases d'une garde-robe capsule unique.