Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Copie conforme

Emilie Grontec

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous avez un t-shirt parfaitement coupé, un jean fétiche ou une jupe confortable dont vous rêvez d'avoir plusieurs versions ? Grâce à cette méthode claire et structurée, apprenez à reproduire fidèlement vos vêtements préférés, à partir de votre garde-robe. Conçu pour les personnes ayant déjà des bases en couture, ce livre propose une méthode en 4 étapes, enrichie de nombreuses photos, schémas et cas pratiques : - analyser le vêtement à reproduire ; - construire son patron sur mesure (trois méthodes possibles) ; - ajuster et affiner le patron ; - coudre une nouvelle version, personnalisée selon vos envies. Chaque projet devient une opportunité de comprendre, d'adapter et même d'améliorer vos vêtements existants : simplification, finitions adaptées, confort optimisé... Ce livre est l'outil pour aller plus loin en couture - et faire de vos pièces fétiches les bases d'une garde-robe capsule unique.

Par Emilie Grontec
Chez Marabout

|

Auteur

Emilie Grontec

Editeur

Marabout

Genre

Couture, tricot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Copie conforme par Emilie Grontec

Commenter ce livre

 

Copie conforme

Emilie Grontec

Paru le 10/09/2025

144 pages

Marabout

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501194204
9782501194204
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.