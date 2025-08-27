Inscription
#Essais

Anthologie Littérature Anglophone

Françoise Grellet

ActuaLitté
Un ouvrage de référence de par son contenu, mais aussi par sa richesse iconographique. Entièrement rédigé en anglais, Literature in English s'adresse à tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir la diversité des littératures en langue anglaise des origines à nos jours. - Les extraits des grands textes de la littérature anglophone (poésie, théâtre, fiction) sont replacés dans leur contexte historique et littéraire par des fiches et des introductions synthétiques. - Une biographie détaillée des auteurs, un glossaire des principaux termes et mouvements littéraires, ainsi qu'un index complètent ce volume. Les deux premières parties de l'ouvrage présentent les principaux textes de la littérature britannique et américaine. Une troisième partie offre un aperçu des littératures du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Inde, des Caraïbes, de l'Afrique du Sud et du Nigeria.

Par Françoise Grellet
Chez Hachette

|

Auteur

Françoise Grellet

Editeur

Hachette

Genre

Universitaire

Anthologie Littérature Anglophone

Françoise Grellet

Paru le 27/08/2025

496 pages

Hachette

39,90 €

ActuaLitté
9782017280859
© Notice établie par ORB
