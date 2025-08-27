Anthologie Littérature Anglophone

Un ouvrage de référence de par son contenu, mais aussi par sa richesse iconographique. Entièrement rédigé en anglais, Literature in English s'adresse à tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir la diversité des littératures en langue anglaise des origines à nos jours. - Les extraits des grands textes de la littérature anglophone (poésie, théâtre, fiction) sont replacés dans leur contexte historique et littéraire par des fiches et des introductions synthétiques. - Une biographie détaillée des auteurs, un glossaire des principaux termes et mouvements littéraires, ainsi qu'un index complètent ce volume. Les deux premières parties de l'ouvrage présentent les principaux textes de la littérature britannique et américaine. Une troisième partie offre un aperçu des littératures du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Inde, des Caraïbes, de l'Afrique du Sud et du Nigeria.