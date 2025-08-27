Inscription
Droit administratif

Jean-Claude Ricci, Frédéric Lombard

Synthétique et pédagogique, ce manuel présente le programme de droit administratif enseigné dans les facultés de droit et les instituts d'études politiques (IEP). Il constitue également une base de révision efficace pour la plupart des concours administratifs. Plan de l'ouvrage : 1. La soumission de l'administration au droit : la portée du principe de juridicité 2. La soumission de l'administration au droit : le régime de la responsabilité civile de l'administration 3. Théorie générale de l'acte administratif 4. Le service public 5. La juridiction administrative 6. Les recours devant le juge administratif

Chez Hachette

Hachette

Genre

Droit administratif général

Paru le 27/08/2025

168 pages

11,90 €

9782017280804
