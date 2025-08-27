Synthétique et pédagogique, ce manuel présente le programme de droit administratif enseigné dans les facultés de droit et les instituts d'études politiques (IEP). Il constitue également une base de révision efficace pour la plupart des concours administratifs. Plan de l'ouvrage : 1. La soumission de l'administration au droit : la portée du principe de juridicité 2. La soumission de l'administration au droit : le régime de la responsabilité civile de l'administration 3. Théorie générale de l'acte administratif 4. Le service public 5. La juridiction administrative 6. Les recours devant le juge administratif