La Constitution commentée article par article

Synthétique et pédagogique, ce manuel permet d'accéder directement au texte de la Constitution du 4 octobre 1958 avec des commentaires historiques, politiques et juridiques. Conçu pour un apprentissage efficace, ce manuel est destiné aux étudiants en droit et à toutes les personnes voulant comprendre le fonctionnement des institutions. Cette édition entièrement actualisée est conforme aux exigences de tous les examens universitaires et concours post-baccalauréat. Le manuel suit l'ordre des articles de la Constitution, en reprenant chaque article accompagné de son commentaire détaillé.