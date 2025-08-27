Inscription
#Essais

La Constitution commentée article par article

Simon-Louis Formery, Simon-Louis Formery

Synthétique et pédagogique, ce manuel permet d'accéder directement au texte de la Constitution du 4 octobre 1958 avec des commentaires historiques, politiques et juridiques. Conçu pour un apprentissage efficace, ce manuel est destiné aux étudiants en droit et à toutes les personnes voulant comprendre le fonctionnement des institutions. Cette édition entièrement actualisée est conforme aux exigences de tous les examens universitaires et concours post-baccalauréat. Le manuel suit l'ordre des articles de la Constitution, en reprenant chaque article accompagné de son commentaire détaillé.

Paru le 27/08/2025

191 pages

Hachette

11,90 €

