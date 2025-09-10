L'Euro en danger

L'euro a été créé il y a vingt-cinq ans. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Le surendettement de certains pays fondateurs de l'Europe menace-t-il la survie de notre monnaie commune ? Comment rétablir la compétitivité et restaurer la confiance entre les membres de la zone euro ? Ce livre répond à toutes ces questions. L'euro n'a pas tenu ses promesses. Loin de rapprocher les économies, il a permis les divergences. D'abord, parce que certains Etats membres, et en particulier la France, ont refusé la discipline budgétaire. Ensuite, parce que le rôle protecteur de l'euro a encouragé des politiques monétaires laxistes, qui ont découragé l'investissement productif, favorisé le développement d'entreprises zombies, augmenté les inégalités de patrimoine et, de ce fait, accentué les tensions sociales. Appelant à la lucidité, ce livre propose des solutions concrètes pour assainir les finances publiques, redynamiser les économies européennes et mobiliser l'épargne en faveur de l'investissement, et retrouver ainsi les voies de la croissance. "Ce livre n'a pas été écrit pour susciter la peur. Il est né d'un sentiment d'urgence et d'une conviction : il est encore temps d'agir". J. de L.