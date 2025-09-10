Orloff Trenchant, dit Or, est artiste peintre dans l'East Village. Après une rupture, il se retrouve à dormir dans son van, à vendre des livres dans la rue, et à tenter de finir le tableau qui peut-être, un jour, lui apportera le succès. Nous sommes en 2000 et New York, qui ne dort jamais, se transforme à toute allure. De soirées en soirées, pour s'en sortir, Or fréquente un monde de l'art excentrique et vaniteux, jusqu'au jour où, parmi les zonards du bord de l'East River, il croise la route de l'intrigante Rita, pleine d'esprit et aux pulsions incontrôlables. Or, fasciné, la suivrait jusqu'en enfer. Dans un style mordant, inventif et irrésistible dont Arthur Nersesian a le secret, Hell Gate Story est une histoire d'amour et d'art pas comme les autres, un hommage à une ville - et à une fille - insaisissables. Avec Fuck Up et le cinéma, Dogrun et la musique, Hell Gate Story et sa plongée dans l'art new-yorkais post-Warhol forment un triptyque artistique jubilatoire.