Ethique et impersonnalité

Sandy Hinzelin, Gordon Davis, Philippe-Antoine Hoyeck

La philosophie comparée suscite un intérêt croissant dans le milieu intellectuel occidental depuis quelques décennies. En raison de ses similitudes et de ses différences avec la pensée occidentale, la tradition philosophique bouddhique offre des possibilités particulièrement riches pour un travail comparatif fructueux. A cet égard, les ontologies bouddhiques du soi, ainsi que leurs implications éthiques, présentent un intérêt particulier. Le présent volume est le premier ouvrage en langue française à thématiser principalement l'éthique bouddhique. Il se penche sur les ontologies du soi proposées dans la tradition bouddhique et la tradition occidentale afin d'en dégager les répercussions sur l'éthique au sens le plus large du terme : non seulement sur la morale, mais aussi sur l'axiologie, la spiritualité et la gnose. La première moitié du volume consiste en une série de débats sur certains des auteurs considérés comme les plus importants de l'histoire de la philosophie, tels que Platon, Plotin, Descartes, Hume, Nietzsche, Nagarjuna, Vasubandhu et Santideva. La seconde moitié du volume est consacrée à un certain nombre de penseurs modernes et contemporains, dont Spinoza, Schopenhauer, Bergson, Sartre et Hadot, et examine la relation de leur pensée, et en particulier de leur pensée éthique, avec la tradition bouddhique.

Chez Hermann

|

Auteur

Editeur

Hermann

Genre

Notions

Ethique et impersonnalité

Paru le 27/08/2025

392 pages

Hermann

38,00 €

9791037044570
