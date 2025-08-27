Charles Taylor est l'un des philosophes contemporains les plus influents. Son oeuvre est cependant difficile d'accès, tant par sa profusion (plus de quatre-cents articles et d'imposants volumes) que parce qu'elle enjambe le clivage analytique et continental. Elle se trouve dès lors souvent réduite à quelques idées particulièrement importantes, comme la politique de reconnaissance ou la critique de la liberté négative - idées qui, privées de leur contexte, tendent en réalité à perdre leur portée philosophique. C'est donc à faciliter l'accès à cette pensée dans toute son étendue qu'est vouée la présente étude. Tout d'abord, en l'abordant sous l'ensemble de ses facettes, de la philosophie politique et morale à l'herméneutique, en passant par la théorie de la connaissance ou du langage. Ensuite, en tâchant de faire ressortir les lignes de cohérence qui relient ces différents domaines, et qui résident avant tout dans une critique profonde du naturalisme, prétention à étudier l'homme en faisant abstraction de la dimension de sens à travers laquelle il appréhende le monde. Sous cette vue d'ensemble émerge ainsi une systématicité véritable, sans laquelle on ne saurait rendre justice à cette oeuvre majeure de la pensée contemporaine.