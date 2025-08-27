Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Charles Taylor

Grégoire Lefftz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Charles Taylor est l'un des philosophes contemporains les plus influents. Son oeuvre est cependant difficile d'accès, tant par sa profusion (plus de quatre-cents articles et d'imposants volumes) que parce qu'elle enjambe le clivage analytique et continental. Elle se trouve dès lors souvent réduite à quelques idées particulièrement importantes, comme la politique de reconnaissance ou la critique de la liberté négative - idées qui, privées de leur contexte, tendent en réalité à perdre leur portée philosophique. C'est donc à faciliter l'accès à cette pensée dans toute son étendue qu'est vouée la présente étude. Tout d'abord, en l'abordant sous l'ensemble de ses facettes, de la philosophie politique et morale à l'herméneutique, en passant par la théorie de la connaissance ou du langage. Ensuite, en tâchant de faire ressortir les lignes de cohérence qui relient ces différents domaines, et qui résident avant tout dans une critique profonde du naturalisme, prétention à étudier l'homme en faisant abstraction de la dimension de sens à travers laquelle il appréhende le monde. Sous cette vue d'ensemble émerge ainsi une systématicité véritable, sans laquelle on ne saurait rendre justice à cette oeuvre majeure de la pensée contemporaine.

Par Grégoire Lefftz
Chez Hermann

|

Auteur

Grégoire Lefftz

Editeur

Hermann

Genre

Autres philosophes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Charles Bukowski

Retrouver tous les articles sur Charles Taylor par Grégoire Lefftz

Commenter ce livre

 

Charles Taylor

Grégoire Lefftz

Paru le 27/08/2025

266 pages

Hermann

33,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037044556
9791037044556
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.