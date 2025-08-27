Essai sur les silences de la Critique de la raison pure

La Critique de la raison pure abrite maints silences déroutants qui exaspèrent et fourvoient souvent ses lecteurs. Ces curieux mutismes ne peuvent que rappeler celui que Kant lui-même revendique dans la fameuse lettre à Marcus Hertz du 21 février 1772 où il fait état d'une difficulté cruciale que la Dissertation de 1770 passe volontairement sous silence. Or, de la même manière que ladite difficulté se trouve surmontée dans la première Critique, le philosophe de Königsberg cherche à combler les silences de cette dernière dans ses écrits ultérieurs. Le présent essai tente, tout en s'opposant à certaines lectures dominantes dans la littérature secondaire, d'apporter de nouveaux éclairages sur les points de la première Critique qui semblent les plus ardus, et sont précisément ceux que taisent les silences en question.