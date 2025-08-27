Altérité et inspiration de Platon à Kandinsky

L'inspiration doit sans cesse se confronter à l'altérité. Altérité d'une transcendance qui vient modifier la vision de l'artiste sur le monde, que cette irruption prenne la forme d'une dis-continuité dans la temporalité ou qu'elle résulte d'un long mûrissement dans l'accueil de l'Esprit Saint, de la rumination des Mystères et de l'Ecriture ; altérité dans les rencontres des cultures, soit de manière transversale dans la différence interculturelle, soit de manière historique dans l'étude des artistes du passé ; altérité qui enrichit le travail artistique de la pratique de l'écoute, du décentrement et de l'humilité, mais qui pose la question de la liberté et du discernement. N'y a-t-il pas un risque à introduire l'hétéronomie dans la pratique artistique, et celle-ci est-elle compatible avec la créativité propre à l'artiste ? De Platon à Kandinsky, cet ouvrage suit un cheminement où se mêlent philosophie, théologie, littérature et arts. Avec les contributions de : Agnès Bastit, Paolo Bolpagni, Maxime Deurbergue, Michael Driscoll, David Bentley Hart, John Milbank, Dominique Millet-Gérard, Isabelle Moulin, Lidia Palumbo, Roger Pouivet, Thomas Sabourin, Philippe Sers, Matthieu Smyth, Philippe Vallin et Anca Vasiliu.