Les Ossètes occupent deux Etats contigus au coeur du Caucase. Ils sont les héritiers, par la langue et par la culture, des Scythes, les nomades de l'Antiquité qui ont régné sur la steppe eurasienne des Balkans jusqu'à la Mongolie, pendant plus d'un millénaire. Les Ossètes, officiellement chrétiens pour la plupart d'entre eux, parlent une langue apparentée au persan et ont conservé une bonne part de la culture des Alains du Moyen Age, qui ont eux-mêmes introduit en Europe la culture équestre. Ils ont préservé une riche littérature orale sous la forme de l'épopée des Nartes, un ensemble de légendes héroïques qui ont de nombreux points communs avec le Livre des rois persan et d'autres oeuvres de la mythologie indo-européenne. Ce livre est le premier dans une langue occidentale à être consacré à l'histoire méconnue des Ossètes. Il retrace leur histoire depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours et constitue donc une contribution essentielle à l'étude du monde iranien, du Caucase, ainsi que des sphères postsoviétique et indo-européenne.