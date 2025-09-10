Napoléon et le monde

Même s'il n'envisagea jamais de créer une monarchie universelle, le monde a toujours été dans les pensées de Napoléon. Gouvernant l'Occident européen et pas loin du tiers de ses habitants, il entendit organiser le monde en un système politique, administratif et maritime tournant autour de lui. A quarante ans, il avait dormi au Caire, à Milan, Venise, Vienne, Berlin et Varsovie, et prendrait un jour ses quartiers au Kremlin. C'est le postula de ce livre totalement inédit dans son genre et dans son ambition. Relire l'épopée napoléonienne d'après l'entièreté du monde, pays par pays, continent par continent, frontière après frontière. Ce qui permet d'observer et de comprendre à quoi ressemblait exactement l'époque dont Napoléon devint un des personnages principaux. Mais aussi d'envisager des interactions parfois méconnues, dans des régions lointaines de l'Europe et de la Russie. Ce livre, c'est aussi un travail phénoménal sur l'empreinte laissée par Napoléon après sa mort, la perpétuation de sa légende, dans la littérature, la poésie, la peinture, mais aussi la chanson jusqu'à nos époques les plus récentes et dans les cultures les plus inattendues. Le tout emmené par un Thierry Lentz, le plus grand historien vivant de Napoléon Bonaparte, au sommet de son art, qui livre ici un des ouvrages majeurs de son oeuvre déjà considérable.