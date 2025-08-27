Inscription
#Essais

Psychologie de la perception

Simon Grondin

ActuaLitté
Ce livre est destiné principalement aux étudiants du premier cycle universitaire inscrits dans un programme en psychologie. Il permet à l'étudiant de se familiariser avec la terminologie du domaine de la sensation et de la perception et de se sensibiliser au caractère relatif de la perception. L'ouvrage fournit également à l'étudiant l'occasion de comprendre de nombreux concepts et mécanismes fondamentaux susceptibles de le rendre apte à interpréter différents phénomènes perceptifs. Cette troisième édition contient deux nouveaux chapitres, un sur la perception du temps et un sur le développement des perceptions.

Par Simon Grondin
Chez Hermann

|

Auteur

Simon Grondin

Editeur

Hermann

Genre

Essais

Psychologie de la perception

Simon Grondin

Paru le 27/08/2025

282 pages

Hermann

30,00 €

ActuaLitté
9791037042187
© Notice établie par ORB
