Psychologie de la perception

Ce livre est destiné principalement aux étudiants du premier cycle universitaire inscrits dans un programme en psychologie. Il permet à l'étudiant de se familiariser avec la terminologie du domaine de la sensation et de la perception et de se sensibiliser au caractère relatif de la perception. L'ouvrage fournit également à l'étudiant l'occasion de comprendre de nombreux concepts et mécanismes fondamentaux susceptibles de le rendre apte à interpréter différents phénomènes perceptifs. Cette troisième édition contient deux nouveaux chapitres, un sur la perception du temps et un sur le développement des perceptions.