Comme le Los Angeles doux-amer qui lui sert de décor, le Sunderworld décalé de Leopold est un peu sale et un peu rouillé, mais la magie est réelle et ne vous lâchera pas. Booklist "Un kaléidoscope fantastique d'images, d'inventions langagières et d'action immersive ancrée dans une réalité "parfaitement médiocre" . Cette lettre d'amour à Los Angeles déborde de magie, de nostalgie et de personnages éclectiques. Riggs, en plus de créer un monde follement imaginatif, aborde avec aplomb les thèmes du deuil et de la perte... Un premier volet intrigant et énigmatique" . - Shelf Awareness "Sauvagement imaginatif et chargé d'émotions, Riggs mélange réalité et magie dans une alchimie de mots qui scintille comme de l'or". - les éditeurs d'Amazon