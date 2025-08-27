Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Sunderworld

Ransom Riggs, Sidonie Van Den Dries, Jr Rico

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comme le Los Angeles doux-amer qui lui sert de décor, le Sunderworld décalé de Leopold est un peu sale et un peu rouillé, mais la magie est réelle et ne vous lâchera pas. Booklist "Un kaléidoscope fantastique d'images, d'inventions langagières et d'action immersive ancrée dans une réalité "parfaitement médiocre" . Cette lettre d'amour à Los Angeles déborde de magie, de nostalgie et de personnages éclectiques. Riggs, en plus de créer un monde follement imaginatif, aborde avec aplomb les thèmes du deuil et de la perte... Un premier volet intrigant et énigmatique" . - Shelf Awareness "Sauvagement imaginatif et chargé d'émotions, Riggs mélange réalité et magie dans une alchimie de mots qui scintille comme de l'or". - les éditeurs d'Amazon

Par Ransom Riggs, Sidonie Van Den Dries, Jr Rico
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Ransom Riggs, Sidonie Van Den Dries, Jr Rico

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sunderworld par Ransom Riggs, Sidonie Van Den Dries, Jr Rico

Commenter ce livre

 

Sunderworld

Ransom Riggs trad. Sidonie Van Den Dries

Paru le 27/08/2025

368 pages

Bayard jeunesse

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036380419
9791036380419
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.