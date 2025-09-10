"Hiii, voici mon premier cri de bébé panda. Je viens de naître et je suis si petit que l'on me voit à peine entre les pattes de maman". Suivez toutes les étapes de l'enfance du panda, du bout de vos doigts. A la découverte du panda Dans ce tout premier documentaire animalier, les tout-petits pourront découvrir les premiers pas de la vie des pandas. Les illustrations tendres de Mélisande Luthringer proposent une découverte toute en douceur. Un documentaire à toucher Le pelage, le bambou ou encore la douceur des oreilles du panda... Le jeune lecteur appréhendera l'univers de cet animal, du bout des doigts. Avec la lecture sensorielle, l'enfant développe et comprend mieux ses connaissances. "Mes animaux à toucher" , une collection adaptée aux tout-petits Avec cette collection, les petits lecteurs vont pouvoir suivre un animal de sa naissance à l'âge adulte. Une histoire tendre incarnée, avec un vocabulaire et des faits simples pour permettre à l'enfant de comprendre le monde d'un animal, de façon douce. Les matières viennent enrichir la découverte des plus jeunes et approfondir leurs connaissances.