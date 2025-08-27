Deal With It

Un prof. Une élève. Un secret... Jamais Lana n'aurait pensé se retrouver dans une situation aussi chaotique. Alors qu'elle entame une nouvelle année à l'université de l'Ohio, sans sa colocataire de toujours qui l'abandonne pour de nouvelles aventures, voilà que la personne avec qui elle va devoir cohabiter est... son professeur ? ! Horrifiée, Lana n'a malheureusement pas d'autre choix que d'accepter le deal de M. Hartford (enfin, de Dasher) et de garder le secret pendant six mois, le temps que son bail se termine. Ce n'est pas le fait de le croiser quelques heures par jour qui va la déstabiliser... et pourtant, la jeune étudiante se rend bien vite compte que c'est une véritable torture de vivre dans le danger, avec un homme aussi arrogant, mais surtout, qui nous tente aussi fort. Cette relation interdite et illégale semble impossible, impensable ! Bientôt, ses émotions deviennent incontrôlables et menacent de la consumer... A propos de l'autrice Amoureuse de l'amour depuis toujours, c'est avec passion que Sandra Fengari se lance dans l'écriture de ses propres romances pour faire rêver ses lecteurs. Avec l'envie de transmettre des messages qui lui tiennent à coeur à travers ses histoires, elle ne peut se résoudre à écrire autre chose que des happy ends !