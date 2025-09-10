De toute évidence, le roi était bien disposé à son égard et recherchait le bonheur conjugal. Si elle parvenait à lui plaire et se gardait de l'offenser, si elle se conduisait de sorte que personne ne pût lui faire de reproches ni l'accuser de quoi que ce soit, et si Henri ne remarquait rien au cours de leur nuit de noces, alors elle serait à l'abri des ennuis. Peut-être même trouverait-elle le bonheur. Tout de même, cela faisait beaucoup de "si " ! A vingt-quatre ans, Anne de Clèves est déjà considérée comme une vieille fille et doit rapidement se trouver un époux. Une union avec Henri VIII, alors âgé de quarante-six ans, malade et repoussé par plusieurs grandes princesses d'Europe est sans doute sa dernière chance. Malheureusement, s'il est séduit par son portrait, le roi Henri est amèrement déçu quand il rencontre sa promise. Anne sait pourtant qu'elle doit absolument plaire au roi, d'autant plus que l'équilibre du pouvoir en Europe dépend de son mariage. Mais il lui faut aussi composer avec les rumeurs malveillantes sur son passé, qui pourraient causer sa perte à la cour d'Angleterre. Car pour être reine, il faut être irréprochable. L'autrice et historienne de renom, Alison Weir, livre ici le quatrième volume d'une série de six romans fascinants sur les épouses de Henri VIII, les reines maudites. Un incontournable pour les fans de Philippa Gregory et d'Elizabeth Chadwick. " Une vision nouvelle et originale de la quatrième épouse de Henri VIII... Un portrait extrêmement instructif. " Booklist " Un portrait complet et intéressant de celle qui survécut à toutes les autres. " The Times " Alison Weir fait de la tant décriée quatrième épouse du roi Henri VIII une femme passionnée, courageuse et mystérieuse. " Tracy Borman " Un roman exceptionnel, le plus intrigant de la série des reines maudites... En se fondant sur de solides connaissances, l'autrice présente avec passion et beaucoup d'émotion une image originale de la vie d'Anne de Clèves. " Historical Novel Review " Le quatrième roman de cette chronique sur les épouses de Henri VIII offre une image différente du roi. Il tisse avec Anne une relation étonnamment sincère et touchante, lui apportant ainsi des instants de bonheur dans une vie de frustrations. " Sunday Express "Il fallait l'incroyable finesse d'Alison Weir pour décrire une Anne de Clèves à ce point surprenante et mystérieuse. J'ai toujours pensé qu'Anne était la plus intelligente des épouses rejetées par Henri. L'autrice donne à sa vie une tournure que je ne peux qu'approuver et applaudir. " Susan Ronald "Le quatrième livre de cette série est une véritable merveille. Maître conteuse, l'autrice nous offre un récit fascinant sur les différentes formes que peut prendre l'amour". The Sun " Ce livre bien documenté et magnifiquement construit offre un aperçu émouvant de la quatrième épouse du roi Henri... en s'appuyant sur de nouvelles données historiques pour présenter une vision originale et surprenante d'Anne de Clèves. " Candis