#Essais

Investir en bourse pour sa retraite

François-Xavier Simon, Jean-Marie Pruvost

Aujourd'hui, la retraite par répartition ne suffit plus à assurer un niveau de vie correct aux futurs retraités. Il revient désormais à chacun d'envisager le plus tôt possible la constitution d'une épargne retraite. Parmi les diverses options, investir en Bourse est la solution qui s'impose. Cet ouvrage très accessible fournit des pistes concrètes et des repères clairs pour évoluer dans l'univers de la Bourse. Il donne les clés pour : - Comprendre le fonctionnement des marchés financiers, les acteurs et les principaux outils. - Se constituer une épargne retraite reposant sur un portefeuille adapté à son profil, ses attentes et ses projets. - Investir avec succès, en appliquant les règles d'or et en utilisant les fiches pratiques des principaux supports d'épargne.

Par François-Xavier Simon, Jean-Marie Pruvost
Chez Maxima

|

Auteur

François-Xavier Simon, Jean-Marie Pruvost

Editeur

Maxima

Genre

Bourse

Investir en bourse pour sa retraite

François-Xavier Simon, Jean-Marie Pruvost

Paru le 27/08/2025

224 pages

Maxima

22,80 €

9782818812068
