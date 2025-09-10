Les jacinthes ne fleurissent pas dans le désert

Darfour, 1998. Omanda a neuf ans. Dans son village Hashaba, les mandas veillent sur sa famille depuis des siècles, du haut de la montagne Ha Mara. Comme son père et son grand-père, il sera éleveur de chèvres. Mais le destin en décide autrement lorsqu'au milieu d'une douce nuit, en 2003, surviennent les Janjawids. La milice violente et massacre hommes, femmes et enfants. Pour Omanda et son ami Jassim, qui ont réussi à s'échapper, c'est le début d'un long exil qui les mènera au Tchad, puis en Libye, en empruntant des chemins toujours plus dangereux. Une aventure humaine hors norme et un témoignage poignant sur la souffrance des enfants exilés.