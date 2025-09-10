Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Les jacinthes ne fleurissent pas dans le désert

Jérôme Tubiana, Franck Gérard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Darfour, 1998. Omanda a neuf ans. Dans son village Hashaba, les mandas veillent sur sa famille depuis des siècles, du haut de la montagne Ha Mara. Comme son père et son grand-père, il sera éleveur de chèvres. Mais le destin en décide autrement lorsqu'au milieu d'une douce nuit, en 2003, surviennent les Janjawids. La milice violente et massacre hommes, femmes et enfants. Pour Omanda et son ami Jassim, qui ont réussi à s'échapper, c'est le début d'un long exil qui les mènera au Tchad, puis en Libye, en empruntant des chemins toujours plus dangereux. Une aventure humaine hors norme et un témoignage poignant sur la souffrance des enfants exilés.

Par Jérôme Tubiana, Franck Gérard
Chez Editions du Jasmin

|

Auteur

Jérôme Tubiana, Franck Gérard

Editeur

Editions du Jasmin

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les jacinthes ne fleurissent pas dans le désert par Jérôme Tubiana, Franck Gérard

Commenter ce livre

 

Les jacinthes ne fleurissent pas dans le désert

Franck Gérard

Paru le 10/09/2025

226 pages

Editions du Jasmin

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782352848349
9782352848349
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.