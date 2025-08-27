Inscription
#Beaux livres

Léonard, Frida et les autres

Camille Jouneaux, Jean André

ActuaLitté
Dans cette nouvelle édition enrichie de 17 nouveaux artistes, Camille Jouneaux nous invite à découvrir huit siècles de peinture en plus de 100 artistes, de Giotto à Banksy. Pour chaque peintre : un éclairage biographique, une remise en contexte dans son époque, une oeuvre décryptée pas à pas, des anecdotes... Et au fil de cette grande fresque, des face-à-face inattendus entre des oeuvres et des pages thématiques pour identifier les mouvements artistiques, reconnaître les symboles et découvrir les coulisses des musées. Une histoire de la peinture accessible et divertissante, comme un musée idéal offrant un voyage dans une grande histoire de l'art faite de petites histoires.

Par Camille Jouneaux, Jean André
Chez Editions du Chêne

|

Auteur

Camille Jouneaux, Jean André

Editeur

Editions du Chêne

Genre

Histoire de la peinture

Léonard, Frida et les autres

Camille Jouneaux

Paru le 27/08/2025

396 pages

Editions du Chêne

35,00 €

ActuaLitté
9782812322211
