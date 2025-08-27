Léonard, Frida et les autres

Dans cette nouvelle édition enrichie de 17 nouveaux artistes, Camille Jouneaux nous invite à découvrir huit siècles de peinture en plus de 100 artistes, de Giotto à Banksy. Pour chaque peintre : un éclairage biographique, une remise en contexte dans son époque, une oeuvre décryptée pas à pas, des anecdotes... Et au fil de cette grande fresque, des face-à-face inattendus entre des oeuvres et des pages thématiques pour identifier les mouvements artistiques, reconnaître les symboles et découvrir les coulisses des musées. Une histoire de la peinture accessible et divertissante, comme un musée idéal offrant un voyage dans une grande histoire de l'art faite de petites histoires.