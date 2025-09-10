Inscription
#Polar

La Dent

Pierre Lecrenier, Nicolas Pitz

ActuaLitté
Le destin d'un " évolué " ! "J'ai découpé Lumumba" , disait le mercenaire belge Gérard Soete sans état d'âme à la télévision lors d'une interview filmée en 2001. L'homme exhibait deux dents qu'il disait avoir arrachées à la mâchoire de Patrice Lumumba, premier Premier ministre de la République démocratique du Congo en 1961, quelques mois après l'indépendance de cette ex-colonie belge. Dans les années 50, Patrice Lumumba fait partie de cette infime minorité appelée " les évolués ", traitée avec égards par les colons occidentaux. Intellectuel, grand lecteur, sa vision du monde évolue progressivement au contact privilégié de ces maitres du pays vers un ardent désir de bousculer l'hégémonie coloniale. Fervent défenseur de la justice sociale, du panafricanisme et de l'unité africaine, son parcours oscille entre des discours enflammés dans des grandes conférences et des emprisonnements voire de la torture. Quand en 1960, le Congo arrache son indépendance, il devient le premier chef du gouvernement du pays ! Mais la corruption, les tensions politiques internes et les ingérences étrangères menacent le jeune Etat congolais. Dans un contexte de guerre civile, Patrice Lumumba disparaît le 17 janvier 1961 près d'Elisabethville et devient dans le même temps un martyr de la lutte pour l'indépendance. Avec une fluidité narrative désarmante, Nicolas Pitz et Pierre Lecrenier reviennent sur le parcours d'une figure majeure de la décolonisation africaine et sensibilisent le lecteur aux réalités des combats nécessaires. Le trait léger et lumineux de Pierre Lecrenier apporte à ce récit passionnant la grâce des oeuvres éclairantes.

Par Pierre Lecrenier, Nicolas Pitz
Chez Glénat

|

Auteur

Pierre Lecrenier, Nicolas Pitz

Editeur

Glénat

Genre

Historique

La Dent

Pierre Lecrenier, Nicolas Pitz

Paru le 10/09/2025

144 pages

Glénat

23,00 €

9782344053621
© Notice établie par ORB
