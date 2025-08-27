Jumbo Max T10

Suite à l'explosion de la maison dans laquelle des négociations avec Kanoko ont eu lieu, Tateo remet l'enregistrement sonore de la conversation passée à Osaragi puis quitte les lieux en laissant l'inspecteur et son supérieur blessés au sol. Après avoir interrogé Ito, l'homme de main que Kanoko avait dépêché sur place, Osaragi a désormais la certitude que la jeune scientifique est la véritable source de tous leurs problèmes. Pendant ce temps, Tateo se rapproche du monde de la pègre avec son Jumbo Max afin de s'assurer le monopole des médicaments contre l'impuissance, mais aussi pour écraser Kanoko et sauver Kayo des griffes de cette dernière. La guerre sans merci que se livrent Tateo, Kanoko et la police entre dans une phase encore plus infernale !