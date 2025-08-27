Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Humanimals Tome 8

Takahiro Kato, Sophie Lucas, Raphaëlle Marx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Masato et ses compagnons se dirigent vers le sommet du mont Fuji dans le but de déclencher le Grand Miroir, censé pouvoir arrêter les Humanimals, mais ils sont gênés dans leur progression par l'apparition soudaine d'un élan majestueux nommé Winter qui prétend respecter les humains. Ca ne l'empêche cependant pas de passer à l'attaque... Un autre drame se profile pour Masato, qui est sur le point de perdre l'une des personnes qui l'accompagne depuis le début de cette tragédie. Le combat contre l'un des Nobles des Quatre Saisons s'annonce terrible pour tout le monde...

Par Takahiro Kato, Sophie Lucas, Raphaëlle Marx
Chez Pika Edition

|

Auteur

Takahiro Kato, Sophie Lucas, Raphaëlle Marx

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Humanimals Tome 8 par Takahiro Kato, Sophie Lucas, Raphaëlle Marx

Commenter ce livre

 

Humanimals Tome 8

Takahiro Kato trad. Sophie Lucas

Paru le 27/08/2025

192 pages

Pika Edition

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811698683
9782811698683
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.