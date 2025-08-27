Humanimals Tome 8

Masato et ses compagnons se dirigent vers le sommet du mont Fuji dans le but de déclencher le Grand Miroir, censé pouvoir arrêter les Humanimals, mais ils sont gênés dans leur progression par l'apparition soudaine d'un élan majestueux nommé Winter qui prétend respecter les humains. Ca ne l'empêche cependant pas de passer à l'attaque... Un autre drame se profile pour Masato, qui est sur le point de perdre l'une des personnes qui l'accompagne depuis le début de cette tragédie. Le combat contre l'un des Nobles des Quatre Saisons s'annonce terrible pour tout le monde...