Quelque part dans les forêts américaines, existe un village extraordinaire tenu secret par ses habitants et ses rares visiteurs. Claudius, jeune français tout juste sorti de l'adolescence apprend son existence sur internet. Il décide de quitter sa vie de solitude et de rejoindre cette étrange tribu. Des magiciens, des rêveurs, des ferveurs qui ont créé un Royaume tel une île pour les enfants perdus d'aujourd'hui. Avec eux, il ira à la rencontre d'une Amérique insoupçonnée peuplée de bandes d'irréductibles aventuriers aux semelles de vent. Un voyage initiatique qui le transformera à tout jamais et fera de lui un homme libre et heureux, un Grand Vivant. Les Grands Vivants est le premier roman de Claudius Pan. Aujourd'hui âgé de 33 ans, il vit entre la France et les Etats-Unis. Claudius exerce ses nombreux talents, dont celui d'écrivain et de guérisseur.