#Imaginaire

Les chroniques du Radch Intégrale

Ann Leckie, Patrick Marcel

Rien ne peut arrêter l'expansion de l'empire radchaaï. Chaque annexion fournit des armées supplémentaires, les ancillaires, des captifs à la conscience détruite changés en troupes de choc, des marionnettes animées par l'intelligence artificielle des vaisseaux de guerre de l'empire. L'un de ces vaisseaux, le Justice de Toren, a été détruit, victime d'un complot au plus haut niveau du pouvoir. Mais son IA est parvenue à s'échapper et à s'incarner dans le seul ancillaire rescapé du massacre. Dix-neuf ans plus tard, sa vengeance est sur le point de s'accomplir...

Par Ann Leckie, Patrick Marcel
Chez J'ai lu

Auteur

Ann Leckie, Patrick Marcel

Editeur

J'ai lu

Genre

Science-fiction

Les chroniques du Radch Intégrale

Ann Leckie trad. Patrick Marcel

Paru le 10/09/2025

1184 pages

J'ai lu

21,90 €

9782290421918
© Notice établie par ORB
