Le régime iranien à livre ouvert

La République islamique d'Iran est au coeur de l'actualité, et pourtant on la connaît mal et on ne la comprend pas. Que penser d'un système qui se dit républicain, mais n'élit pas son chef suprême ? qui célèbre la justice, mais institutionnalise la répression ? qui prétend parler au monde, mais ne répond qu'à Dieu ? "L'Iran n'est pas vraiment une théocratie" , "les réformateurs sont des opposants au régime" ou encore "l'Iran ne veut pas l'arme nucléaire puisqu'il y a une fatwa qui l'interdit" : cet ouvrage examine et démonte méthodiquement trente idées fausses qui brouillent la compréhension du pouvoir iranien, en s'appuyant sur les textes fondateurs, le fonctionnement réel des institutions, les dynamiques de pouvoir et les faits historiques. Camille Alexandre s'emploie à dissiper les couches de confusion, de malentendus, de fantasmes, pour donner à voir ce qu'est vraiment la République islamique : le support d'un projet religieux, révolutionnaire et militarisé, celui de la revanche des "déshérités" , en Iran comme dans toute la région. Un livre essentiel pour quiconque veut comprendre la nature réelle du régime iranien et son fonctionnement. Camille Alexandre est spécialiste des relations internationales. Arabophone et persanophone, Camille a travaillé plus de dix ans dans divers pays du Proche- et du Moyen-Orient, et a développé une expertise sur les mondes arabe et perse, ainsi que sur leurs interactions jusqu'à nos jours.