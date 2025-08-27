Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Le régime iranien à livre ouvert

Camille Alexandre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La République islamique d'Iran est au coeur de l'actualité, et pourtant on la connaît mal et on ne la comprend pas. Que penser d'un système qui se dit républicain, mais n'élit pas son chef suprême ? qui célèbre la justice, mais institutionnalise la répression ? qui prétend parler au monde, mais ne répond qu'à Dieu ? "L'Iran n'est pas vraiment une théocratie" , "les réformateurs sont des opposants au régime" ou encore "l'Iran ne veut pas l'arme nucléaire puisqu'il y a une fatwa qui l'interdit" : cet ouvrage examine et démonte méthodiquement trente idées fausses qui brouillent la compréhension du pouvoir iranien, en s'appuyant sur les textes fondateurs, le fonctionnement réel des institutions, les dynamiques de pouvoir et les faits historiques. Camille Alexandre s'emploie à dissiper les couches de confusion, de malentendus, de fantasmes, pour donner à voir ce qu'est vraiment la République islamique : le support d'un projet religieux, révolutionnaire et militarisé, celui de la revanche des "déshérités" , en Iran comme dans toute la région. Un livre essentiel pour quiconque veut comprendre la nature réelle du régime iranien et son fonctionnement. Camille Alexandre est spécialiste des relations internationales. Arabophone et persanophone, Camille a travaillé plus de dix ans dans divers pays du Proche- et du Moyen-Orient, et a développé une expertise sur les mondes arabe et perse, ainsi que sur leurs interactions jusqu'à nos jours.

Par Camille Alexandre
Chez Editions Odile Jacob

| 1 Partages

Auteur

Camille Alexandre

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Actualité politique internatio

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le régime iranien à livre ouvert par Camille Alexandre

Commenter ce livre

 

Le régime iranien à livre ouvert

Camille Alexandre

Paru le 27/08/2025

256 pages

Editions Odile Jacob

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782415013912
9782415013912
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.