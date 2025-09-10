Inscription
#Polar

Hasard du crime

Nora Roberts, Guillaume Le Pennec

ActuaLitté
Lors de l'un de ses concerts, Jake Kincaid assiste, impuissant, à la mort d'une jeune fille de seize ans. Nadine, sa petite amie, appelle tout de suite le lieutenant Eve Dallas. Le doute n'est pas permis : il s'agit d'un meurtre. Dans la foule, quelqu'un a piqué l'adolescente avec une seringue contenant un cocktail mortel de drogues. Mais pourquoi cette fille-là ? Eve a beau fouiller, elle ne lui trouve aucun ennemi. Elle est de plus en plus persuadée que le tueur l'a choisie au hasard. Si c'est le cas, comment retrouver un assassin qui semble agir sans mobile ?

Par Nora Roberts, Guillaume Le Pennec
Chez J'ai lu

|

Auteur

Nora Roberts, Guillaume Le Pennec

Editeur

J'ai lu

Genre

Suspense romantique

Hasard du crime

Nora Roberts trad. Guillaume Le Pennec

Paru le 10/09/2025

508 pages

J'ai lu

8,70 €

ActuaLitté
9782290408841
© Notice établie par ORB
