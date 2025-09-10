Hasard du crime

Lors de l'un de ses concerts, Jake Kincaid assiste, impuissant, à la mort d'une jeune fille de seize ans. Nadine, sa petite amie, appelle tout de suite le lieutenant Eve Dallas. Le doute n'est pas permis : il s'agit d'un meurtre. Dans la foule, quelqu'un a piqué l'adolescente avec une seringue contenant un cocktail mortel de drogues. Mais pourquoi cette fille-là ? Eve a beau fouiller, elle ne lui trouve aucun ennemi. Elle est de plus en plus persuadée que le tueur l'a choisie au hasard. Si c'est le cas, comment retrouver un assassin qui semble agir sans mobile ?