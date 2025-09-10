Pourquoi nous rêvons

Si le rêve est l'une des manifestations les plus fascinantes de la complexité du cerveau, il a pourtant joué un rôle fondamental dans la survie de l'espèce humaine. De ses bénéfices évolutifs à la prédiction de maladies qu'il permet, Randul Jandial livre les clés de cette fonction vitale pour en exploiter tout le potentiel et améliorer radicalement notre vie. Rahul Jandial est neurochirurgien et chercheur en neurosciences au Jandial Lab de Los Angeles. A travers son organisation à but non lucratif International Neurosurgical Children's Association (INCA), il enseigne et pratique la neurochirurgie dans le monde entier. - Le livre qui fait le point sur les DERNIERES DECOUVERTES des neurosciences sur le sommeil. - Un ANGLE INEDIT : l'approche physiologique d'un expert sur le fonctionnement de notre cerveau lorsque nous rêvons. - Une démarche de PREVENTION et d'AUTONOMISATION dans la prise en main de la santé. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Elise Peylet.