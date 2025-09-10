Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Pourquoi nous rêvons

Elise Peylet, Rahul Jandial

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Si le rêve est l'une des manifestations les plus fascinantes de la complexité du cerveau, il a pourtant joué un rôle fondamental dans la survie de l'espèce humaine. De ses bénéfices évolutifs à la prédiction de maladies qu'il permet, Randul Jandial livre les clés de cette fonction vitale pour en exploiter tout le potentiel et améliorer radicalement notre vie. Rahul Jandial est neurochirurgien et chercheur en neurosciences au Jandial Lab de Los Angeles. A travers son organisation à but non lucratif International Neurosurgical Children's Association (INCA), il enseigne et pratique la neurochirurgie dans le monde entier. - Le livre qui fait le point sur les DERNIERES DECOUVERTES des neurosciences sur le sommeil. - Un ANGLE INEDIT : l'approche physiologique d'un expert sur le fonctionnement de notre cerveau lorsque nous rêvons. - Une démarche de PREVENTION et d'AUTONOMISATION dans la prise en main de la santé. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Elise Peylet.

Par Elise Peylet, Rahul Jandial
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Elise Peylet, Rahul Jandial

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Cerveau et psychologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pourquoi nous rêvons par Elise Peylet, Rahul Jandial

Commenter ce livre

 

Pourquoi nous rêvons

Rahul Jandial trad. Elise Peylet

Paru le 10/09/2025

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253238942
9782253238942
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.