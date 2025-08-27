Mon premier tour du monde

Regarder le monde, continent après continent, carte après carte, avec un point de vue original : pour une première approche géographique de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Océanie, de l'Antarctique. A la découverte du monde ! Des cartes politiques et physiques simplifiées pour une meilleure lisibilité, mais fidèles à la réalité. De grandes illustrations qui proposent des voyages à travers les différents continents, pour que les enfants en aient une vision plus riche et plus globale. Un livre de référence pour le thème et la tranche d'âge. Quand la géographie se pare de ses plus belles couleurs Des illustrations détaillées et colorées de Laurence Jammes, Olivia Cosneau, Sandrine Thommen et Alexandre Verhille, qui se déclinent sous forme de vignettes ou de grandes cartes. Chacun des quatre illustrateurs prête sa sensibilité et son univers graphique à un ou deux continents en particulier. Toutes les cartes sont d'Alexandre Verhille.