L'écran, l'icône et le miroir

Jacques-Benoît Rauscher

Contrairement à ce qu'on a coutume d'entendre, les technologies ne sont pas neutres et leur coloration éthique n'est pas seulement liée à la manière dont on s'en sert. Les mutations d'ampleur qu'elles impliquent sont déjà à l'oeuvre dans notre quotidien, modifiant en profondeur notre rapport à une série de comportements, y compris nos pratiques religieuses. Dans une réflexion originale issue de nombreuses expériences de terrain et accessible à un large public, Jacques-Benoît Rauscher met en relation la spiritualité chrétienne avec ces bouleversements inédits. Sans diaboliser ni canoniser les nouvelles technologies dont nous nous servons déjà tous, l'auteur cherche à montrer comment cette association est source d'émulation, et pour celles-ci et pour la foi. A travers quelques grands textes tirés des Ecritures ou de la longue Tradition chrétienne, et par la présentation de quelques cas très concrets, le religieux dominicain nous offre de précieuses clés de discernement et des pistes pratiques pour faire évoluer nos habitudes. Face à des comportements devenus courants (consommation et rencontres en ligne, recherche d'information ou intelligence artificielle, etc.), la parole de Dieu interprétée en Eglise nous éclaire et nous aide à penser notre responsabilité morale et spirituelle dans ce cadre technologique. Jacques-Benoît Rauscher est prêtre dominicain, enseignant-chercheur en théologie à l'université catholique de Lyon. Sociologue de formation, il est notamment spécialiste de la doctrine sociale de l'Eglise.

Par Jacques-Benoît Rauscher
Chez Desclée de Brouwer

Auteur

Jacques-Benoît Rauscher

Editeur

Desclée de Brouwer

Genre

Vie chrétienne

Paru le 10/09/2025

180 pages

Desclée de Brouwer

17,90 €

9782220099101
