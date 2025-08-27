Inscription
#Roman jeunesse

Mission maisons du monde !

Lilas Nord, Mehdi Doigts

ActuaLitté
La visite de l'écomusée avec ta classe a mal tourné : ton maître a disparu dans une armoire enchantée ! Et qui doit le sauver ? C'est toi, bien sûr ! Grâce à ta combinaison spéciale, te voilà propulsé·e dans de drôles de maisons. Prêt. e pour un tour du monde pas comme les autres ? A toi de jouer car, dans ce livre, c'est toi le héros/l'héroïne ! La classe dont tu es le héros est une série de premières lectures destinées aux enfants de 6-7 ans. - des livres-jeux dont tu es le héros permettant aux jeunes lecteurs et lectrices de prendre le contrôle de leur aventure grâce à leurs décisions et à la résolution d'énigmes ; - des thématiques-passions et des univers loufoques et immersifs imaginés par la talentueuse Lilas Nord et superbement illustrés par Medhi Doigts, pour des aventures pleines d'humour et d'action ; - un encart à visée pédagogique pour approfondir ses connaissances sur la thématique explorée et des jeux à la fin ! Retrouve toute la classe dans les autres livres de la collection !

Par Lilas Nord, Mehdi Doigts
Chez Hatier

|

Auteur

Lilas Nord, Mehdi Doigts

Editeur

Hatier

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Mission maisons du monde !

Lilas Nord, Mehdi Doigts

Paru le 27/08/2025

48 pages

Hatier

6,20 €

ActuaLitté
9782401112780
© Notice établie par ORB
