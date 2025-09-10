Réparation

"Cette réflexion ne se veut ni une leçon de morale ni un réquisitoire, mais le partage d'une inquiétude et, surtout, d'une espérance. Une société meilleure est possible. Nous devons réparer ce qui a été brisé. Nous croyons que nos relations, souvent dures, injustes et intransigeantes, peuvent évoluer. Qu'elles peuvent être réajustées, enrichies de valeurs positives et constructives, pour sortir de cette misère affective qui gangrène notre époque. Nous croyons au message salvateur de l'Evangile. Notre vie commune, malmenée par tant de dureté, nous épuise. Elle ne nous convient pas. Nous aspirons à une société différente : bienveillante, sereine pacifique. C'est à ce grand chantier relationnel et spirituel que nous voulons consacrer nos énergies. Sous le regard de Dieu". Le cardinal François Bustillo est évêque d'Ajaccio.