Réparation

François Bustillo

"Cette réflexion ne se veut ni une leçon de morale ni un réquisitoire, mais le partage d'une inquiétude et, surtout, d'une espérance. Une société meilleure est possible. Nous devons réparer ce qui a été brisé. Nous croyons que nos relations, souvent dures, injustes et intransigeantes, peuvent évoluer. Qu'elles peuvent être réajustées, enrichies de valeurs positives et constructives, pour sortir de cette misère affective qui gangrène notre époque. Nous croyons au message salvateur de l'Evangile. Notre vie commune, malmenée par tant de dureté, nous épuise. Elle ne nous convient pas. Nous aspirons à une société différente : bienveillante, sereine pacifique. C'est à ce grand chantier relationnel et spirituel que nous voulons consacrer nos énergies. Sous le regard de Dieu". Le cardinal François Bustillo est évêque d'Ajaccio.

Par François Bustillo
Chez Fayard

Auteur

François Bustillo

Editeur

Fayard

Genre

Témoins

Réparation

François Bustillo

Paru le 10/09/2025

400 pages

Fayard

21,90 €

9782213733845
