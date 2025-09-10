Jonathan aime manger. Encore, trop. Carla est fan de séries, mais elle ne sait pas s'arrêter. Théo, lui, est accro aux jeux vidéo... C'est beau d'avoir des passions dans la vie. Mais quand elles nous débordent et deviennent des addictions, qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait peut-être commencer par en parler, et par s'entraider. Dans l'immeuble où ils habitent, tout le monde peut être concerné, jeunes comme adultes. Venez, s'il vous plaît : les Addictions Anonymes sont là pour vous.