Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée jeunesse

Addictions anonymes

Susie Morgenstern, Denis Baronnet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Jonathan aime manger. Encore, trop. Carla est fan de séries, mais elle ne sait pas s'arrêter. Théo, lui, est accro aux jeux vidéo... C'est beau d'avoir des passions dans la vie. Mais quand elles nous débordent et deviennent des addictions, qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait peut-être commencer par en parler, et par s'entraider. Dans l'immeuble où ils habitent, tout le monde peut être concerné, jeunes comme adultes. Venez, s'il vous plaît : les Addictions Anonymes sont là pour vous.

Par Susie Morgenstern, Denis Baronnet
Chez L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Susie Morgenstern, Denis Baronnet

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Addictions anonymes par Susie Morgenstern, Denis Baronnet

Commenter ce livre

 

Addictions anonymes

Susie Morgenstern, Denis Baronnet

Paru le 10/09/2025

176 pages

L'Ecole des Loisirs

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782211346184
9782211346184
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.