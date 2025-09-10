Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Un phare sous l'océan

Camille Brunel

Dans ce monde immergé, et si les hommes n'étaient pas les seuls menacés ? A 17 ans, Cléo ne connaît presque rien du monde d'avant la montée des océans. Mais sa rencontre avec Isambard, un très vieil homme qui fut un jour gardien de phare, va tout changer. Fascinée par cet homme qui a vécu "La Grande Accélération", Cléo veut l'aider à retrouver la mémoire, d'autant qu'il semble avoir eu une vie hors du commun. Or le journal qui renferme les souvenirs d'Isambard se trouve au fond d'un phare presque totalement immergé. Cette quête à travers les fonds marins et le temps va faire prendre conscience à la jeune fille que l'être humain est loin d'être la seule espèce menacée. En effet, Isambard a autrefois sauvé un clan de dauphins victimes de l'exode humain et il est devenu une légende pour leurs descendants. Cléo est déterminée à renouer le lien entre le vieil homme et la mer.

Par Camille Brunel
Chez Casterman

Auteur

Camille Brunel

Editeur

Casterman

Genre

Romans, témoignages & Co

Un phare sous l'océan

Camille Brunel

Paru le 10/09/2025

318 pages

Casterman

16,90 €

9782203296152
