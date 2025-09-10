Le privilège beau, cet impensé

A force d'affirmer que la beauté n'est qu'une question de point de vue, ou qu'il s'agit d'un débat superficiel dans une actualité toujours plus sérieuse ou tragique, nous laissons se reproduire un " privilège beau " lié aux préjugés esthétiques. Car à bien y regarder, de publicités en tracts politiques, nos rues et nos écrans sont peuplés de personnes au physique avenant. Que signifie cette omniprésence des beaux ? Et l'invisibilisation des personnes au physique jugé ingrat ? Ancrées dans une société obnubilée par les images, les injonctions aux normes dominantes travaillent profondément nos corps, notre estime de nous-mêmes mais aussi notre imaginaire social et politique. Pour dénoncer l'ampleur du privilège beau aujourd'hui, cet essai déconstruit les préjugés historiques liés au corps, expose la relégation sociale et les discriminations liées à l'apparence physique, puis dégage des propositions concrètes pour ouvrir notre regard et lutter contre ce scandale sous nos yeux.