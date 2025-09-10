Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le privilège beau, cet impensé

Frédéric Spinhirny

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A force d'affirmer que la beauté n'est qu'une question de point de vue, ou qu'il s'agit d'un débat superficiel dans une actualité toujours plus sérieuse ou tragique, nous laissons se reproduire un " privilège beau " lié aux préjugés esthétiques. Car à bien y regarder, de publicités en tracts politiques, nos rues et nos écrans sont peuplés de personnes au physique avenant. Que signifie cette omniprésence des beaux ? Et l'invisibilisation des personnes au physique jugé ingrat ? Ancrées dans une société obnubilée par les images, les injonctions aux normes dominantes travaillent profondément nos corps, notre estime de nous-mêmes mais aussi notre imaginaire social et politique. Pour dénoncer l'ampleur du privilège beau aujourd'hui, cet essai déconstruit les préjugés historiques liés au corps, expose la relégation sociale et les discriminations liées à l'apparence physique, puis dégage des propositions concrètes pour ouvrir notre regard et lutter contre ce scandale sous nos yeux.

Par Frédéric Spinhirny
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Frédéric Spinhirny

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le privilège beau, cet impensé par Frédéric Spinhirny

Commenter ce livre

 

Le privilège beau, cet impensé

Frédéric Spinhirny

Paru le 10/09/2025

228 pages

Presses Universitaires de France - PUF

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782130882824
9782130882824
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.