Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Couteau et Piment Vert Tome 7

Yuki Isoya, Mélanie Kochert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Suite à une dispute de couple, Suzuné, le premier amour d'Amané, débarque soudainement à Kyôto avec son bébé. La voilà qui s'installe pour une durée indéterminée chez Kuwanoki... Ichika connaît les sentiments que nourrissait autrefois Amane pour la jeune femme. Sans vraiment s'en rendre compte, son attitude envers lui gagne en réserve. Mais plus Ichika tente d'imposer une distance, plus Amané s'affirme et se dévoile... Il faut bien se rendre à l'évidence : ni l'un ni l'autre ne savent plus se passer du réconfort qui les unit... Bienvenue dans le 7e tome de Couteau et Piment vert, où se mêlent présent et passé !

Par Yuki Isoya, Mélanie Kochert
Chez Le Lézard Noir

|

Auteur

Yuki Isoya, Mélanie Kochert

Editeur

Le Lézard Noir

Genre

Josei/femme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Couteau et Piment Vert Tome 7 par Yuki Isoya, Mélanie Kochert

Commenter ce livre

 

Couteau et Piment Vert Tome 7

Yuki Isoya trad. Mélanie Kochert

Paru le 27/08/2025

170 pages

Le Lézard Noir

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782353484140
9782353484140
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.