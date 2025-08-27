Couteau et Piment Vert Tome 7

Suite à une dispute de couple, Suzuné, le premier amour d'Amané, débarque soudainement à Kyôto avec son bébé. La voilà qui s'installe pour une durée indéterminée chez Kuwanoki... Ichika connaît les sentiments que nourrissait autrefois Amane pour la jeune femme. Sans vraiment s'en rendre compte, son attitude envers lui gagne en réserve. Mais plus Ichika tente d'imposer une distance, plus Amané s'affirme et se dévoile... Il faut bien se rendre à l'évidence : ni l'un ni l'autre ne savent plus se passer du réconfort qui les unit... Bienvenue dans le 7e tome de Couteau et Piment vert, où se mêlent présent et passé !