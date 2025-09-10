Inscription
#Roman étranger

Welcome to Fae Café

Jennifer Kropf, Justine-Charlotte Cathelin

ActuaLitté
Par une douce matinée d'automne, Kate Kole lit son roman préféré dans un café de Toronto lorsqu'un homme se montre impoli avec la serveuse. Exaspérée, Kate intervient et le tue accidentellement. Malheureusement pour elle, sa victime est un fae de l'Angle Nord qui visitait le royaume humain en secret. Quatre assassins-faes débarquent alors pour la traquer avec, à leur tête, le prince Cressica Albastian, le guerrier le plus redouté des Quatre Angles de l'Eternité...

Par Jennifer Kropf, Justine-Charlotte Cathelin
Chez Flammarion

Auteur

Jennifer Kropf, Justine-Charlotte Cathelin

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature anglo-saxonne

Welcome to Fae Café

Jennifer Kropf trad. Justine-Charlotte Cathelin

Paru le 10/09/2025

384 pages

Flammarion

25,90 €

9782080462688
