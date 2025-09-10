Welcome to Fae Café

Par une douce matinée d'automne, Kate Kole lit son roman préféré dans un café de Toronto lorsqu'un homme se montre impoli avec la serveuse. Exaspérée, Kate intervient et le tue accidentellement. Malheureusement pour elle, sa victime est un fae de l'Angle Nord qui visitait le royaume humain en secret. Quatre assassins-faes débarquent alors pour la traquer avec, à leur tête, le prince Cressica Albastian, le guerrier le plus redouté des Quatre Angles de l'Eternité...