Première sélection du Prix des Deux Magots 2024 Sélection Transfuge des 20 meilleurs livres de la rentrée littéraire Prix de la rentrée du festival des écrivains chez Gonzague Saint Bris " Emma Becker s'impose définitivement comme la seule vraie fille spirituelle de Colette". L'Express Pendant combien de temps peut-on supporter deux amours inconditionnelles ? Pendant combien de temps une femme peut-elle vivre écartelée entre une passion amoureuse et un amour absolu pour ses enfants ? Dans ce nouveau roman, Emma Becker regarde en face et dévoile sans complaisance les moments les plus dangereux, les plus intenses et les plus beaux d'une vie. Elle ausculte ici le mal joli, cette traversée des plaisirs incandescents et des peines inavouables qui scandent un amour interdit. Et elle nous conte cette histoire d'amour, ou plutôt nous la fait vivre en temps réel, durant un printemps, un été et un automne. Trois saisons privée des siens auprès de l'homme qu'elle aime, privée de lui auprès des siens. Trois saisons dans la vie d'une femme. Trois saisons d'extase et de déchirement. Emma Becker va encore plus loin dans l'écriture de l'intime et jamais elle ne nous avait tendu un miroir aussi universel.