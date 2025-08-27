Inscription
Adieu Kolyma

Antoine Sénanque

Kolyma : grand Est Sibérien, aux confins extrêmes de la Russie, où le froid atteint -60°C. C'est ici, le long de ces rivières, que les pires camps du Goulag stalinien furent construits. Ici aussi que Sylla Bach, l'héroïne de ce roman, est devenue " la tueuse de chiennes " . Internée neuf ans à la Kolyma, elle fut le bras armé des truands et des hommes du NKVD lors des grandes purges, puis celui des frères Vadas, chefs de l'impitoyable famille des transylvaniens à la tête des mines d'or de la région. Quand le roman démarre, nous sommes en 1956 : Staline est mort depuis trois ans, les camps disparaissent, restent les mines. Tous les personnages du livre sont revenus vivants de la Kolyma : Sylla Bach ; Varlam, le vieux bolchevick qui l'a recueillie dans un orphelinat du Caucase et qui l'a formée ; les frères Vadas, Pal et Lazar, dont la haine réciproque tisse les fils de l'action ; Kassia, l'infirmière que Sylla a rencontrée et aimée là-bas. Parce qu'elle aurait trahi le clan, Sylla est condamnée à survivre dans les décombres de cette ville où la révolte vient d'être matée et à aimer Kassia de loin, en la protégeant sans qu'elle le sache. Elle la croyait à l'abri mais la sortie de prison de Lazar Vadas va réveiller les haines et l'obliger à reprendre la route et les armes pour aller retrouver sa liberté. De Budapest écrasée par les chars russes en passant par Kiev et Moscou, tous les personnages se retrouveront là où pour eux tout a commencé et tout devra finir : à Magadan, coeur de la Kolyma. Exceptionnel et entêtant, Adieu Kolyma nous transporte dans l'une des régions les plus désolées du monde pour y jouer les dernières notes de la sonate Sylla Bach et mettre en scène un drame shakespearien dont tous les éléments sont présents : l'amour, la mort, la guerre ; les liens du sang rompus, la loi des clans trahie et les corps désunis.

Par Antoine Sénanque
Chez Grasset & Fasquelle

Antoine Sénanque

Grasset & Fasquelle

Littérature française

Adieu Kolyma

Antoine Sénanque

Paru le 27/08/2025

400 pages

Grasset & Fasquelle

23,00 €

9782246838425
© Notice établie par ORB
