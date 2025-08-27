Inscription
#Essais

L'énigme Denisova

Silvana Condemi, François Savatier

ActuaLitté
En décembre 2010, l'humanité recevait un incroyable cadeau de Noël : un ADN inconnu. Extrait d'une phalange mise au jour dans une grotte de Sibérie, il indiquait qu'il y a 50 000 ans, Sapiens a rencontré Néandertal, mais aussi un autre humain : Dénisova, une espèce définie pour la première fois par ses gènes et non pas par ses fossiles. Plus intrigant encore, ce frère oriental aurait peuplé une immense aire géographique, de l'Altaï aux Philippines. Depuis quand ? D'où venait-il et comment vivait-il ? Et comment expliquer qu'en Nouvelle-Guinée, on porte aujourd'hui jusqu'à 5% d'ADN dénisovien ? C'est pour répondre à ces questions que les auteurs ont mené une ambitieuse enquête scientifique. De l' "Homme de Pékin" cher à Teilhard de Chardin jusqu'aux dernières découvertes de la paléogénétique, en passant par le Pithécanthrope de Java et l'étrange "Homme dragon" , ils nous content une épopée inédite et réécrivent la longue histoire du peuplement de notre planète.

Par Silvana Condemi, François Savatier
Chez Albin Michel

|

Auteur

Silvana Condemi, François Savatier

Editeur

Albin Michel

Genre

Préhistoire

L'énigme Denisova

Silvana Condemi, François Savatier

Paru le 27/08/2025

336 pages

Albin Michel

9,90 €

ActuaLitté
9782226504401
© Notice établie par ORB
